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Украинские СМИ рассказывают об «успехах» в форсировании Днепра, однако на деле ситуация выглядит совсем иначе. На пресловутом «плацдарме», который ВСУ якобы создали и «расширяют» в селе Крынки, они оказались в настоящем огненном аду, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВС РФ перебросили к плацдарму дополнительные силы и полностью заблокировали противника в селе. Теперь уже несколько дней по нему практически беспрерывно бьют артиллерия и авиация, потери украинской армии составили более сотни человек за пару суток.

При этом боевики, которые «успешно форсировали Днепр», вынуждены целыми днями прятаться в подвалах. В ночное время они перемещаются, меняя позиции, но это фактически не дает каких-либо результатов.

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