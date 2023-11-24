Актер Станислав Садальский назвал певицу Аллу Пугачеву «рабой любви». В интервью «Аргументам и фактам» он также отметил, что не понимает, почему Примадонна связалась с шоуменом Максимом Галкиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России).

Садальский также предположил, что Пугачева вот уже на протяжении 12 лет живет с юмористом и даже уехала вслед за ним из России, так как ей комфортно с ним.

«О ней никто так не заботился в жизни из других мужей», – высказал свое мнение актер.

Вполне возможно, что она чувствует себя за Галкиным, как за каменной стеной и поэтому следует за ним. Самого шоумена Садальский назвал «глупым человеком», но не стал объяснять, почему придерживается такого мнения.