В боях по Донецком российские военные одним точным ударом уничтожили натовскую боевую машину пехоты Bradley. Видеозапись, подтверждающую это, опубликовал в своем тг-канале военный корреспондент Андрей Руденко, передает News.ru.

Военкор отметил, что именно на Донецком направлении ВСУ сейчас несут огромные потери. Танкисты 114-й бригады ВС РФ атаковали американскую БМП, используемую противников, экипаж все же попытался сдвинуть ее с места после удара, но повреждения оказались несовместимы с дальнейшим использованием.

«Враг на этом направлении несет ощутимые потери, здесь их уничтожают опытнейшие ребята из 1-го Армейского корпуса. Именно эти мужики протащили на своих плечах основные сражения в Донбассе», — рассказал Руденко.

Ранее видеозапись с горящим вражеским БТР Sisa Xa-180 опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.