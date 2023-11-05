Во время боя с противником российские спецназовцы использовали FPV-дрон, который уничтожил расчет автоматического гранатомета, сообщает RT.

Военкор издания Валентин Горшенин опубликовал видеозапись атаки беспилотника на вражеское подразделения. На кадрах видно, как БПЛА, наводимый оператором, приближается к расчету гранатометчиков, после чего раздается мощный взрыв.

Данный эпизод произошел на Угледарском направлении, где российские ВС также существенно активизировались. Противник отчаянно сопротивляется и несет крупные потери, продолжая все же удерживать город.

Напомним, после провала контрнаступления ВСУ российские военные перешли к атакующим действиям на Авдеевском и Купянском направлениях. Также они успешно уничтожают врага у населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области и не подпускают ВСУ к Артемовску, где все еще сохраняется минимальная видимость контрнаступления противника.