Минобороны РФ запланировало поэтапную замену реактивных комплексов залпового огня «Ураган», которые сейчас массово используются в специальной военной операции, на высокоточные современные системы «Торнадо-С». «Известия» отмечают, что такое решение принято после тщательного изучения особенностей боевых действий на Украине.

РСЗО «Торнадо-С», в отличие от «Ураганов», способны наносить удары с дистанции в 120 километров. Кроме того, они автоматически наводятся на цели, что значительно упрощает процесс стрельбы.

Новые системы предназначены для ударов по боевой технике противника, по крупным скоплениям живой силы, а также по опорным, командным и наблюдательным пунктам. Замена «Ураганов» на «Торнадо-С» позволит значительно повысить боеспособность российских войск и приблизить достижение целей специальной военной операции.