Многие иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, включая американцев уехали воевать в Израиль. Об этом сообщает военный корреспондент RT Жданов. По его информации, российские бойцы давно уже не встречали на Запорожском направлении иностранных военнослужащих.

По словам российского командира спецназа, иностранные наемники не принимали участия в контрнаступлении ВСУ. В боевых рядах «на передке» они не участвовали.

То, что с поля зрения на фронте исчезли западные наемники также сообщал и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. Однако это не значит, что их совсем не осталось. По имеющейся информации, многие наемники находятся в заградотрядах ВСУ. Российские бойцы неоднократно рассказывали, что военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен, но увести их с поля боя живыми не всегда удается, так как «свои же» открывают огонь по бойцам, сложившим оружие.

В одном из перехваченных радиоэфиров слышен крик украинских бойцов: «Нас накрыло, убегаем». И тут е слышен голос на английском: «Парни, возвращайтесь на позиции!».