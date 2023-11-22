«Народные» беспилотники «Упырь» в данный момент активно используются на всех направлениях фронта. Расход этих дронов в последнее время существенно возрос, рассказали агентству ТАСС представители уральской компании-производителя.

Они пояснили, что дрон называют «народным», так как большая часть средств, направляемых на его производства – это пожертвования российских граждан. Это дало возможность наладить производство FPV-беспилотников и сейчас позволяет наращивать объемы их поставок в российские войска.

Дроны «Упырь» могут осуществлять подвоз боеприпасов на позиции, но все же главная их функция – это нанесение ударов по противнику. Они могут уничтожать бронетехнику ВСУ на закрытых позициях, отлично проявляют себя в пресечении попыток форсировать Днепр на моторных лодках, бьют по крупным скоплениям личного состава.

Беспилотники могут нести самодельные осколочно-фугасные боезаряды, противотанковые гранаты РКГ-3М, а также выстрелы ПГ-7ВЛ, предназначенные для РПГ-7.