В Индии при загадочных обстоятельствах погиб актер Республиканского театра кукол Марий Эл Максим Белецкий. Его родные сообщили, что он будет кремирован и похоронен по месту смерти.

37-летний актер закончил сперва Марийский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая, а затем поступил в Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге и получил режиссерское образование.

В период с 2007 по 2021 годы Белецкий служил в Республиканском театре кукол.

Два года подряд (2018-2019) актер становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли, принимая участие в фестивале «Йошкар-Ола театральная».

В некрологе, опубликованном театром, сообщается, что в его репертуаре сейчас играются две постановки Белецкого – «Цветик-семицветик» по мотивам сказки Валентина Катаева и «Звездочка».