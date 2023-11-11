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Пенсионерам, получающим пенсионное пособие на банковскую карточку, рассказали, что необходимо сделать до конца 2023 года. Эксперты порекомендовали проверить все свои банковские счета и закрыть все неиспользуемые.

Для этого необходимо обраться в отделение банка, в котором имелись счета, и попросить банковскую выписку. Чтобы закрыть ненужные счета и карточки, стоит написать заявление в банке. По словам экспертов, после этого обязательно нужно запросить в банке информацию подтверждение, что счета действительно были закрыты.

Проверить свои банковские счета граждане РФ могут на государственном портале «Госуслуги». Также данные действия можно осуществить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ. Если до конца года ненужные банковские счета не будут закрыты, то может начисляться плата за их обслуживание. Баланс может по итогу уйти в минус, который необходимо будет затем погашать. А сложившаяся ситуация может негативно отразиться на кредитной истории гражданина.

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