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Артиллеристы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ решили отметить профессиональный праздник и немного увлеклись. Более 100 боевиков собрались в доме, где располагалась полевая кухня и туда практически сразу прилетело «горячее поздравление» от ВКС России.

Ракета Х-59 угодила точно в цель, погибли несколько десятков украинских артиллеристов, много раненых. Среди ликвидированных боевиков – военный капеллан бригады. Удача улыбнулась только командиру подразделения, который опоздал на мероприятие и не попал под ракетный удар.

Издание «МК» рассказало, что ракеты Х-59 «Овод» бьют точно в цель с дистанции в 300 километров и разгоняются до 800 км в час. Это боезаряды класса «воздух-поверхность», разработанные еще в советский период.

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