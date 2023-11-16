Штурмовые подразделения ВС РФ сразу с двух направлений ворвались в Авдеевку и уже ведут бои на городских улицах. Об этом сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на российские тг-каналы.

Отмечается, что первые штурмовые отряды вошли в город с юга еще в понедельник. Тогда они взяли под контроль часть Ясиноватского переулка. Однако сейчас фиксируются успешные действия ВС РФ еще и в северной части города.

Там штурмовики ворвались в населенный пункт через Авдеевский песчаный карьер.

В столице ДНР Донецке местные жители сообщают, что практически круглосуточно наблюдают бои в Авдеевке. Для них освобождение этого города очень важно, так как именно оттуда боевики ВСУ ведут обстрелы.