Штурмовые подразделения ВС РФ сразу с двух направлений ворвались в Авдеевку и уже ведут бои на городских улицах. Об этом сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на российские тг-каналы.
Отмечается, что первые штурмовые отряды вошли в город с юга еще в понедельник. Тогда они взяли под контроль часть Ясиноватского переулка. Однако сейчас фиксируются успешные действия ВС РФ еще и в северной части города.
Там штурмовики ворвались в населенный пункт через Авдеевский песчаный карьер.
В столице ДНР Донецке местные жители сообщают, что практически круглосуточно наблюдают бои в Авдеевке. Для них освобождение этого города очень важно, так как именно оттуда боевики ВСУ ведут обстрелы.
«Когда украинские солдаты опубликовали видео, как едут через Орловку под ударами российской артиллерии, стало понятно, что Авдеевка в состоянии оперативного окружения, — написал пост военкор, добавив к сказанному, — Авдеевка может пасть к Новому году, а может и раньше», – сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.