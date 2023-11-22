Дроны-камикадзе «Герань» минувшей ночью снова ударили по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, передает «Военное обозрение».

Отмечается, что авиабаза, которая используется для базирования самолетов с британскими и французскими крылатыми ракетами в очередной раз получила серьезные повреждения.

«Эти удары по военному аэродрому следуют всякий раз как только там предпринимаются попытки начать восстановление повреждённой инфраструктуры или попытки переброски зенитных ракетных комплексов и авиационных ракет взамен уничтоженных предыдущими ударами», – пояснили военные корреспонденты.

Ранее также сообщалось, что вечером 21 ноября ВС РФ ударили по Одесской области. По предварительной информации, повреждена припортовая инфраструктура, а также поражен зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства.