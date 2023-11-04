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Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) российских десантников уничтожила танк ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости.

Боевую машину, которая резво продвигалась к позициям ВС РФ вдоль лесопосадки, заметили операторы БПЛА армейского спецназа «Осман». Они передали координаты танка военнослужащим ВДВ РФ, которые атаковали бронетехнику противотанковой ракетой.

На кадрах опубликованной в Сети записи видно, как ПТУР с первого раза попадает во вражеский танк. Раздается мощный взрыв, боевая машина загорается и исчезает в дыму.

Напомним, сейчас бои на Запорожском направлении продолжаются в районе Вербового и Работино. ВСУ пытаются атаковать, но все эти попытки пресекаются российскими ВС. Ранее Минобороны РФ рассказало, что поля вокруг этих населенных пунктов буквально усеяны вражеской техникой.

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