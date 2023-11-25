Тяжелый украинский дрон «Баба-Яга», переделанный из сельскохозяйственного беспилотного аппарата, уничтожили операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса Южной группировки войск, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали в телеграм-канале запись, на которой видно, как российские беспилотники сбрасывают взрывные устройства на украинский дрон. Последний после атаки сразу рухнул на землю.

Кроме того, управляющие беспилотниками спецназовцы уничтожили минометную позицию ВСУ и квадроцикл.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения вражеских надводных беспилотников самолетами морской авиации Су-30МР и Су-24МР. Они обстреляли морские дроны из авиационных пушек и произвели контрольный сброс авиабомб, предотвратив атаку на Крымский полуостров.

Фото – кадр из видео Минобороны РФ