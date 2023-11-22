У Клещеевки под Артемовском сейчас идет ожесточенные бои и наиболее важная роль возлагается на российских артиллеристов. Они громят вражеские опорные пункты и мощные укрепрайоны, передает телеканал НТВ.

Журналисты рассказали об элитном артиллерийском подразделении, которое регулярно перебрасывают на самые сложные направления. Они отлично выполняют свои задачи, обеспечивают высокую точность уничтожения позиций противника.

Также бойцы в совершенстве владеют навыками маскировки и прячут свои оружия таким образом, что противник не может разглядеть их даже с помощью БПЛА,

«Даже под стог сена можно замаскировать орудие. Это зависит от фантазии и от рельефа местности», – рассказал командир батареи с позывным «Урал».

Он также отметил, что российские подразделения используют каждый день до 150 снарядов, причем боеприпасы никто не экономит. У ВСУ с этим серьезные проблемы, они постоянно испытывают дефицит снарядов, поэтому намного реже отвечают ударом на удар.