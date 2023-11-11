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Граждане Российской Федерации, находящиеся в секторе Газа, готовятся к эвакуации из анклава. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС сообщила россиянка Елена Радван.

«Да, сейчас поедем на границу. Я поеду со своим сыном, надеюсь, пропустят. Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700. Моего мужа не выпустили, я еду одна», – рассказала Елена.

По словам еще одной россиянки Ольги Аслем, находящейся в секторе Газа, с ней связались российские дипломаты из посольства, расположенного в Раммале, и сообщили о возможности выехать из анклава. «Позвонили вчера вечером из нашего посольства в Рамалле, сказали, что я и мои дети в списках», – сообщила Ольга.

На момент разговора россиянка вместе со своей семьей находилась в палестинском городе Хан-Юнис, расположенном в южной части сектора Газа. Напомним, что иностранцы могут покинуть территорию анклава через контрольного-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом.

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