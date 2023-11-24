Российские ВС значительно повысили эффективность ракетных атак по военным объектам на Украине благодаря тактике двойного удара. Она подразумевает пуск нескольких боезарядов по цели, а через некоторое время – осуществление «контрольного выстрела» дополнительной ракетой.

ВСУ привыкли к одинарным ударам и поэтому в Запорожской области, где был уничтожен командный пункт, новая тактика застала их врасплох. Сперва была проведена атака двумя ракетами «Искандер», а через время, когда те, кому повезло уцелеть, собрались у развалин здания, прилетела еще одна ракета. Это увеличило потери противника.

Издание Army Recognition, перевод публикации которого представил портал «Военное обозрение», отмечает, что подобный подход требует увеличенного расхода боеприпасов. Поэтому если Россия его использует, она действительно сумела нарастить производство ракет.