Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС впервые задействовали авиабомбы весом в 1500 килограммов для удара по объектам, активно используемых украинской армией. Военный эксперт Юрий Кнутов уточнил, что речь идет о планирующих боезарядах, которые способны поражать цели с дистанции в 70 километров.

Так он прокомментировал видеозапись, на которой «умная» авиабомба успешно поражает железнодорожный мост. Кнутов пояснил, что такие удары наносятся с большого расстояния, поэтому самолетам не нужно заходить в зону действия вражеской ПВО. Благодаря этому исключаются любые риски.

Модули планирования и коррекции, фактически позволяющие превратить неуправляемую авиабомбу в высокоточную ракету, сперва устанавливались на бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Сейчас они используются на полуторатонных боезарядах.

Вам может понравиться

Сын Градского Даниил заявил, что Марина Коташенко «заставила» его отца выйти за нее замуж

Сын известного российского певца, поэта, композитора и народного артиста Российской Федерации Александра Градского Даниил впервые решил высказаться в эфире программы Андрея Малахова о ситуации с наследством своего отца. Борьба за

Стало известно, куда исчез актер Леонид Ярмольник после начала СВО

Популярный актер Леонид Ярмольник стал гораздо меньше мелькать на экранах после начала специальной военной операции на Украине, что вызвало массу слухов. По Сети стали распространяться сплетни о том, что 69-летний

Сильнейшие магнитные бури на Земле ожидаются 22, 24 и 25 ноября

Согласно прогнозам специалистов, 22 ноября на Земле будет невероятно сильная магнитная буря. Также ожидаются магнитные бури 24 и 25 ноября. По предварительным данным, 22 ноября магнитная буря на нашей планете