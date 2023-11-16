Российские ВС впервые задействовали авиабомбы весом в 1500 килограммов для удара по объектам, активно используемых украинской армией. Военный эксперт Юрий Кнутов уточнил, что речь идет о планирующих боезарядах, которые способны поражать цели с дистанции в 70 километров.

Так он прокомментировал видеозапись, на которой «умная» авиабомба успешно поражает железнодорожный мост. Кнутов пояснил, что такие удары наносятся с большого расстояния, поэтому самолетам не нужно заходить в зону действия вражеской ПВО. Благодаря этому исключаются любые риски.

Модули планирования и коррекции, фактически позволяющие превратить неуправляемую авиабомбу в высокоточную ракету, сперва устанавливались на бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Сейчас они используются на полуторатонных боезарядах.