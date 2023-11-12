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Певица Юлия Чичерина организовала концерт для военнослужащих Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

На импровизированной сцене, быстро смонтированной прямо под кронами деревьев, заслуженная артистка России исполнила как популярные и давно известные, так и совершенно новые композиции. Видеозапись этого концерта в Сети опубликовало министерство обороны.

Также после выступления Чичерина фотографировалась со всеми желающими бойцами и раздавала автографы. Она рассказала, что всегда с удовольствием выступает перед бойцами даже несмотря на усталость.

«У меня бывали дни, когда начинались с семи утра концерты. Военным пофиг, они готовы тебя слушать и в пять утра, и в два часа ночи. Им без разницы. Бывало, я начинала в семь утра и заканчивала глубокой ночью, восемь-десять концертов в день. У меня голос сипел, но в остальном нормально», — сообщила певица «Пятому каналу».

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