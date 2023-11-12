Певица Юлия Чичерина организовала концерт для военнослужащих Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

На импровизированной сцене, быстро смонтированной прямо под кронами деревьев, заслуженная артистка России исполнила как популярные и давно известные, так и совершенно новые композиции. Видеозапись этого концерта в Сети опубликовало министерство обороны.

Также после выступления Чичерина фотографировалась со всеми желающими бойцами и раздавала автографы. Она рассказала, что всегда с удовольствием выступает перед бойцами даже несмотря на усталость.