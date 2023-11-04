Над Бердянском в Запорожской области уничтожены три вражеских ракеты Storm Shadow, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что системы противовоздушной обороны своевременно обнаружили британские боезаряды и перехватили их. В результате падения обломков, по предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Ранее ПВО также перехватила ракеты ВСУ над Мелитополем и над Крымом. Последние были сбиты в Керчи, в непосредственной близости от судоремонтного завода.

Украинские атаки не остались без ответа. Власти Днепропетровска сообщили о минимум десяти ракетных ударах, в результате которых был поражен объект инфраструктуры.

ВС РФ регулярно атакуют тыловые районы Украины, активно используя дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты.