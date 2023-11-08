Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Роскомнадзор (РКН) попытался закрыть иностранный журнал «World of Animals» («В мире животных»), который был учрежден известным ученым-зоологом и телеведущим Николаем Дроздовым и его коллегой Александром Аболицем. Эта попытка была предпринята после закрытия издательства журнала, зарегистрированного на имя Аболица, в связи с его переездом в Израиль.

Согласно информации, представленной в телеграм-канале Mash, Николай Дроздов выступил в защиту журнала, и дело не дошло до судебного разбирательства. Впоследствии, после смены издателя, иск РКН был отозван.

Заметим, что в начале октября появилась информация о том, что Николаю Дроздову поставили диагноз онкологии, и что ученого готовили к химиотерапии. Однако друг семьи телеведущего, Дмитрий Дунаев, опроверг эту информацию и опубликовал заявление, отрицающее наличие серьезного диагноза у Дроздова.

Вам может понравиться

Кара с небес: позиции боевиков ВСУ под Авдеевкой поразил боеприпас с эффектом огненной молнии

Ожесточенные боевые действия под Авдеевкой продолжаются. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают опорные пункты противника в окрестностях города. Кадры поражения позиций украинских боевиков необычным боеприпасом с эффектом огненной молнии были

ЦАХАЛ заявил о пресечении попытки запуска противотанковых ракет террористами в районе Штулы

Руководство Армии обороны Израиля заявило о пресечении попытки террористов атаковать израильских военных из противотанковых ракетных комплексов, дислоцированных в окрестностях населенного пункта Штула на севере страны. «Ячейка террористов попыталась запустить противотанковые

Саудовская Аравия заинтересовалась российской системой умных светофоров AIMS-Eco

Разработанная в России система контроля выбросов вредных веществ транспортом на перекрестках заинтересовала ученых из университета короля Абдул-Азиза. Специалисты из Саудовской Аравии и сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились о совместной