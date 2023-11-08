Роскомнадзор (РКН) попытался закрыть иностранный журнал «World of Animals» («В мире животных»), который был учрежден известным ученым-зоологом и телеведущим Николаем Дроздовым и его коллегой Александром Аболицем. Эта попытка была предпринята после закрытия издательства журнала, зарегистрированного на имя Аболица, в связи с его переездом в Израиль.

Согласно информации, представленной в телеграм-канале Mash, Николай Дроздов выступил в защиту журнала, и дело не дошло до судебного разбирательства. Впоследствии, после смены издателя, иск РКН был отозван.

Заметим, что в начале октября появилась информация о том, что Николаю Дроздову поставили диагноз онкологии, и что ученого готовили к химиотерапии. Однако друг семьи телеведущего, Дмитрий Дунаев, опроверг эту информацию и опубликовал заявление, отрицающее наличие серьезного диагноза у Дроздова.