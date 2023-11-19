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Бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works рассказал, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает свою ошибку, так как считал, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону в зоне СВО.

Риттер упомянул об интервью Залужного британскому изданию The Economist, в котором рассказал о ситуации в зоне боевых действий. Главком ВСУ признал, что совершил ошибку, так как переоценил силы украинской армии и недооценил волю российских военнослужащих.

«Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации», — заявил Скотт Риттер.

Экс-разведчик США подчеркнул, что в прошлом году Валерий Залужный говорил полностью противоположные вещи. Он заявлял, что ВСУ могут нанести поражение ВС РФ и требовал от Запада 300 единиц танков и 500 единиц артиллерийской техники.

Ранее сообщалось, что депутат ВР Украины Евгений Шевченко обвинил Валерия Залужного в провале украинского контрнаступления. По его словам, за провал необходимо снять Залужного с должности главкома ВСУ.

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