На Санкт-Петербургском Форуме объединенных культур именитый режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов. Один из них относился к творчеству исполнителя SHAMAN.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — заявил Михалков.

Также журналисты поинтересовались мнением режиссера об Алле Пугачевой, которая недавно приезжала в Россию. На этот вопрос Михалков ответил, что он не вагоновожатый и не следит за поездками Примадонны туда-сюда. Также он пожелал артистке здоровья.

Ярослав Дронов с творческим псевдонимом SHAMAN стал лучшим певцом года по данным опросам ВЦИОМа. Он собрал 33 процента голосов и обошел всех конкурентов. Лучшей певицей россияне назвали Полину Гагарину.