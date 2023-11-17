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На Санкт-Петербургском Форуме объединенных культур именитый режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов. Один из них относился к творчеству исполнителя SHAMAN.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — заявил Михалков.

Также журналисты поинтересовались мнением режиссера об Алле Пугачевой, которая недавно приезжала в Россию. На этот вопрос Михалков ответил, что он не вагоновожатый и не следит за поездками Примадонны туда-сюда. Также он пожелал артистке здоровья.

Ярослав Дронов с творческим псевдонимом SHAMAN стал лучшим певцом года по данным опросам ВЦИОМа. Он собрал 33 процента голосов и обошел всех конкурентов. Лучшей певицей россияне назвали Полину Гагарину.

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