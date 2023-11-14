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Инцидент, когда толпа молодых таджиков избила двух российских парней в Самаре, вновь вышел на федеральный уровень. В этот раз в причинах конфликтной ситуации пытался разобраться российский режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ».

«Начать хочу с вопиющего случая, который совсем недавно случился в Самаре. Когда толпа молодых людей, таджиков, жесточайше избила двух русских парней. Это вызвало большой резонанс, дошло до губернатора. … Со своей стороны, представитель таджикской диаспоры Самарской области Сунатуло Назриев принес свои извинения. И кажется, что конфликт исчерпан. Но вот в сетях появляется ответ губернатору Дмитрию Азарову детей или младших братьев тех, кто избивал наших ребят», – рассказал Михалков.

По мнению режиссера, дети-мигрантов всего лишь транслируют атмосферу, в которых их воспитывают дома. «Что это значит? А это значит, что эти дети повторяют то, что говорят дома. Повторяют то, что говорят взрослые. Они воспитываются в этой парадигме этого отношения к тому месту, стране, людям, где они живут. Мы говорим не обо всех, а о другой стороне этой медали. В чём причина? Повторюсь – мы сталкиваемся с проблемами, не с первопричиной, а последствиями», – резюмировал Михалков.

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