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Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать власть над миром собакам. Он заявил, что в этом случае на планете больше никогда не будет войн, передает агентство Reuters.

Этим заявлением он рассмешил журналистов на пресс-конференции Reuters NEXT, организованной информационным агентством в Нью-Йорке в видеоформате.

«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — цитирует заявление украинского лидера портал Ura.ru.

Ранее в одном из выступлений студии «Квартал 95», в которой Зеленский был комиком до избрания на пост президента, он назвал украинскую модель экономики «Попрошайничеством».

В некоторых опросах, которые проводятся на Украине в связи с возможными президентскими выборами, в числе кандидатов указывается пес Патрон, который обучен искать мины. Он набирает немалое количество голосов участников исследований.

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