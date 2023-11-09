Россия вкладывает серьезные средства и ресурсы в развитие сектора беспилотников и меняет правила игры в этой сфере. Украинский военный с позывным «Комрад» рассказал западному агентству Reuters, что дроны могут полностью изменить ход конфликта.

Он пояснил, что российские беспилотники находятся в небе 24 часа в сутки в любых погодных условиях, они отслеживают перемещение украинских войск, проводят разведывательные полеты, корректируют удары артиллерии, наводят на ВСУ дроны-камикадзе и сами атакуют живую силу и технику.

На Украине также производятся и собираются БПЛА, однако в основном это дешевые барражирующие боеприпасы. Россия существенно превосходит Киев технологически, вкладываясь в развитие беспилотной авиации.

Портал Ura.ru приводит слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака об опасности для ВСУ разведывательных дронов «Орлан», а также барражирующих боеприпасов «Ланцет».