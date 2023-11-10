В США совершил свой первый полет стратегический ракетоносец B-21 Raider. Сообщается, что начались летные испытания этой новейшей воздушной машины.

Бомбардировщик поднялся в небо в Калифорнии, на одном из объектов компании-производителя Northrop Grumman. Сколько времени самолет находился в воздухе, пока не сообщается, передает агентство ТАСС.

Известно, что B-21 Raider на протяжении последних 30 лет стал первым стратегическим ракетоносцем, разработанным в Соединенных Штатах. Он станет ключевым элементом ядерной триады США.

Впервые Вашингтон представил бомбардировщик в декабре 2022 года. Сейчас известно, что на внедрение этого самолета в стратегические силы страны будет истрачено около трех миллиардов долларов.