Украинские военные предпочитают сразу сдаваться в плен ВС РФ, если видят серьезную опасность, рассказал агентству ТАСС боец 118-й отдельной механизированной бригады Александр Синченко.

Он также отметил, что воевал на Запорожском направлении, где ситуация для ВСУ остается чрезвычайно сложной. Боевик находился в боевой машине пехоты, которая была подбита российскими военными из РПГ. В подобных ситуация главное вовремя сдаться, чтобы выжить. В противном случае можно попасть под огонь и утратить шанс на возвращение домой.

Также Синченко рассказал, что командиры подразделений на Запорожском направлении не успевают реагировать на стремительно изменяющуюся обстановку, что приводит к трагичному исходу. Боевики оказываются в окружении и тоже быстро сдаются, даже не пытаясь геройствовать и подставляться под пули.