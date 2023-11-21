Известная бизнесвумен и российская регбистка Мария Погребняк в сентябре 2023 года развелась со своим мужем, футболистом Павлом Погребняком. Стало известно, что бывшие супруги не только продолжают проживать в одном доме, но и стали больше времени проводить друг с другом, воспитывая совместных детей. По словам Марии, теперь дети стали намного чаще и больше общаться с отцом.

«Мы с ним нормально общаемся, он меня поддерживает, в школу детей отправляем по очереди: либо он, либо я», – рассказала Мария.

Бизнесвумен также отметила, что проживание в одном доме с экс-супругом никак не мешает ей в личной жизни. Она добавила, что им с Павлом не пришлось делить имущество через суд, они договорились мирно.

Экс-супруга футболиста также отказалась рассказывать о своих новых отношениях. Она лишь отметила, что у нее все замечательно в личной жизни. По слухам, сейчас Мария Погребняк состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским. Их вместе видели в Париже.