ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский разведчик с позывным «Крест» рассказал РИА Новости о ситуации в войсках противника под Соледаром. Он отметил, что там находится много польских наемников, которые заставляют украинцев идти на минные поля под дулами автоматов.

«Воюют тут мобилизованные и иностранцы. Поляки, латыши здесь вообще как дома. Бывало, что между собой они здесь воевали, и довольно прилично», – пояснил разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф».

То же самое рассказывают и украинцы, которые попали в плен в ходе боев под Соледаром. Так, командир разведывательной группы с позывным «Воля» привел слова нескольких боевиков ВСУ.

Они рассказали, что украинцы, отлично понимавшие, что впереди минные поля, не хотели идти в наступление. Однако поляки заставляли их продвигаться вперед под угрозой расстрела. Результатом подобных конфликтов становились перестрелки между мобилизованными и наемниками.

Напомним, в ВСУ также действуют заградительные отряды, составленные из отъявленных радикальных националистов. Они расстреливают солдат за нежелание выполнять приказы, а также за попытки отступить или сдаться в плен.

Вам может понравиться

Внезапная смерть звезды сериал «Друзья» Мэттью Перри шокировала его коллег и близких

Комедийный актер Мэттью Перри, прославившийся благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», ушел из жизни в возрасте 54 лет. Внезапная смерть актера стала настоящим шоком для его близких, коллег и

Мусульманский совет США поставил президенту Байдену ультиматум

Активисты Демократической партии и представители Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) дали президенту Соединенных Штатов время до 1 ноября, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. В своем заявлении они

Ветеринар Михеева объяснила, как нужно приютить бездомное животное без риска заразиться

Многие люди не могут без жалости смотреть на бездомных кошек и собак. Однако приютить уличное животное необходим правильно, чтобы самому не заразиться опасными заболеваниями. О всех нюансах в общении с