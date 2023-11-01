Российский разведчик с позывным «Крест» рассказал РИА Новости о ситуации в войсках противника под Соледаром. Он отметил, что там находится много польских наемников, которые заставляют украинцев идти на минные поля под дулами автоматов.

«Воюют тут мобилизованные и иностранцы. Поляки, латыши здесь вообще как дома. Бывало, что между собой они здесь воевали, и довольно прилично», – пояснил разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф».

То же самое рассказывают и украинцы, которые попали в плен в ходе боев под Соледаром. Так, командир разведывательной группы с позывным «Воля» привел слова нескольких боевиков ВСУ.

Они рассказали, что украинцы, отлично понимавшие, что впереди минные поля, не хотели идти в наступление. Однако поляки заставляли их продвигаться вперед под угрозой расстрела. Результатом подобных конфликтов становились перестрелки между мобилизованными и наемниками.

Напомним, в ВСУ также действуют заградительные отряды, составленные из отъявленных радикальных националистов. Они расстреливают солдат за нежелание выполнять приказы, а также за попытки отступить или сдаться в плен.