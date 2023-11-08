На концерте в Дубае телеведущий Иван Ургант раскрыл свою мечту. Он заявил, что надеялся получить звание заслуженного артиста России.

Для этого он в последнее время работал со своим коллегой Владимиром Познером, возглавляющим академию ТЭФИ. По словам Урганта, он рассчитывал на это сотрудничество, чтобы получить признание и награды.

«Честно говоря, я рассчитывал на звание заслуженного артиста, потому что, мне кажется, это было бы тоже логично», – заявил телеведущий.

На этом же концерте Ургант высказался в том духе, что раньше даже не подозревал, насколько сильно он любит Россию. Отвечая на вопрос из зала, ведущий также отметил, что надеется на скорое наступление мира во всем мире.