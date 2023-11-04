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Издание «Московский комсомолец» сообщило подробности украинской атаки на Крым 4 ноября. Отмечается, что Киев попытался испортить празднование Дня народного единства, но этот план провалился.

Вечером в Керчи, в непосредственной близости от судоремонтного завода им. Бутомы, было сбито несколько британских ракет Storm Shadow. Можно не сомневаться, что именно предприятие было целью украинских боевиков, но ПВО успешно перехватила все боезаряды.

Киев уже опубликовал видеозапись удара, на которой можно увидеть падение обломков ракет после их уничтожения.

По данным тг-канала «Милитарист», для атаки Киев задействовали британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP, причем по Крыму было выпущено не меньше 10 таких боезарядов. Кроме того, применялись и переделанные для атак на наземные цели зенитные С-200.

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