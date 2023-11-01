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28 октября в Волновахе (ДНР) произошла трагедия – погибла семья из девяти человек. Все люди умерли в результате полученных многочисленных огнестрельных ранений. Отмечается, что среди погибших есть малолетние дети.

По информации Следственного комитета, все жертвы убийства являются друг другу родственниками. Отмечается, что накануне своей гибели семья вместе с близкими родственниками собралась, чтобы отпраздновать торжество. После застолья все члены семьи легли спать, их родственники также остались на ночлег. Все убитые были обнаружены в постелях.

Как отмечается в Телеграм-канале Baza, в ночь убийства соседи не слышали звуков стрельбы. Однако все члены семьи умерли в результате огнестрельных ранений. По некоторым данным, семья зарабатывала путем продажи алкоголя. По словам их знакомых, у главы семейства недавно был конфликт с неизвестными, однако в общении с криминальными лицами погибшие замечены не были.

В Следственном комитете пока не сообщили никакой информации о предполагаемых преступниках. Расследование по делу убийства продолжается.

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