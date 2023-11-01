Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Он получил ранение и сейчас находится в больнице.

Полторанин выразил благодарность врачам, которые сделали ему операцию, а также сообщил, что в целом чувствует себя хорошо.

«Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку», — сообщил военкор.

Он получил ранения брюшной полости и груди. Вместе с Полтораниным под удар ВСУ по Донецку попали также журналист Александр Мартемьянов, у которого поражены осколками обе ноги, и Евгений Быковский. Последний был ранен осколком в грудь.

ВСУ атаковали Буденновский район Донецка и попали по железнодорожной станции, где началось возгорание на цистернах с топливом. После того как на место приехали журналисты и представители экстренных службы, боевики снова ударили по станции кассетными боеприпасами.