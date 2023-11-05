Торжественное построение личного состава 128-й бригады ВСУ, на котором предполагалось вручение государственных наград боевикам, закончилось прилетом ракеты в командный пункт ракеты ОТРК «Искандер». Минобороны Украины уже подтвердило гибель 20 своих солдат.

Глава военного ведомства Рустем Умеров заявил, что информация о потере двух десятков боевиков является достоверной. Расследованием этого инцидента будут заниматься представители Главной инспекции Минобороны, которые уже выехали в Запорожскую область.

Ранее в Сети появилось видео, записанное одним из украинских бойцов. Военнослужащий обвинил командование в гибели своих сослуживцев и отметил, что российская разведка отслеживает все перемещения ВСУ. Она мгновенно получает информацию о крупных скоплениях личного состава, после чего по ним наносятся ракетные удары.