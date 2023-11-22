В ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин назвал трагедией происходящие на Украине события. Он также отметил, что необходимо искать варианты прекращения военных действий, передает «Пятый канал».

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает “продолжающаяся агрессия России на Украине”. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», – заявил глава государства.

Он напомнил, что Россия с первых дней конфликта не отказывалась от переговоров с Киевом. Однако президент Украины Владимир Зеленский сперва остановил переговорный процесс, а затем подписал закон, который запрещает всякие контакты с Москвой.

Владимир Путин впервые с 2021 года принял участие в саммите G20 и встретился с лидерами западных государств.