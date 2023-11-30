Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин затронул тему финансирования ВСУ со стороны ФРГ. По его словам, немецким гражданам приходится оплачивать налоги, идущие на финансирование вооружения для Украины. И это происходит по причине отсутствия настоящего суверенитета у Германии.

«Из Европы – из той же Германии – деньги получают (Украина – ред.) в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, Запад хочет решить проблему конкурентоспособности путем административных манипуляций и трансграничного налога. При этом немецкое правительство с подачи своих союзников ограничили свое сотрудничество с Россией. Таким образом, они лишили себя дешевых энергоносителей, чем перекрыли источник получения данных налогов.