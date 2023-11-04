Стало известно, что Алла Пугачева приехала на поезде в Москву из Пскова. У Ленинградского вокзала ее встречало двое помощников, забравших багаж знаменитости. Затем Примадонна села в свой черный Rolls-Royce и направилась в сторону особняка, расположенного в Грязи.

Большое количество журналистов скопилось около замка Пугачевой, но артистка решила заехать на территорию с черного хода. Отмечается, что певица покинула особняк в 10:32, пробыв в нем не более двух часов. Водитель Rolls-Royce вывез Примадонну с заднего входа, сообщается в Телеграм-канале SHOT.

По информации журналистов, сейчас автомобиль Аллы Борисовны направляется в сторону культурной столицы России. Ряд деятелей культуры полагает, что певица приехала в Россию, чтобы провести в последний путь дирижера Юрия Темирканова, скончавшегося в 84-летнем возрасте 2 ноября.

Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится 5 ноября в Большом зале филармонии.