Некоторые пищевые привычки могут указывать на наличие у человека психических проблем. Так, переедание, неспособность контролировать употребление пищи говорят о тревожности, психологическом стрессе и недовольстве своим телом, рассказала психолог Екатерина Булгакова.

Она пояснила, что за избытком пищи многие подростки пытаются скрыть неудовлетворение своим внешним видом. Многие взрослые «заедают» стресс, а также спасаются от собственной уязвимости и беспомощности.

Еще одна пищевая привычка связана с отказом от еды, приемом препаратов, пробуждающих рвотный рефлекс.

«Это характерно как для подростков, так и для взрослых. У людей с такими проблемами восприятие собственного тела часто не соответствует действительности. Например, худенькая девушка искренне считает себя полной. Поэтому корень такого пищевого расстройства скорее всего не в лишнем весе, а в низкой самооценке и зависимости от мнения окружающих», – цитирует психолога Pravda.ru.

В обоих этих случаях пища становится для человека либо инструментом, позволяющим отрешиться на некоторое время от мира и получить удовольствие, либо же врагом.