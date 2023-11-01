Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые пищевые привычки могут указывать на наличие у человека психических проблем. Так, переедание, неспособность контролировать употребление пищи говорят о тревожности, психологическом стрессе и недовольстве своим телом, рассказала психолог Екатерина Булгакова.

Она пояснила, что за избытком пищи многие подростки пытаются скрыть неудовлетворение своим внешним видом. Многие взрослые «заедают» стресс, а также спасаются от собственной уязвимости и беспомощности.

Еще одна пищевая привычка связана с отказом от еды, приемом препаратов, пробуждающих рвотный рефлекс.

«Это характерно как для подростков, так и для взрослых. У людей с такими проблемами восприятие собственного тела часто не соответствует действительности. Например, худенькая девушка искренне считает себя полной. Поэтому корень такого пищевого расстройства скорее всего не в лишнем весе, а в низкой самооценке и зависимости от мнения окружающих», – цитирует психолога Pravda.ru.

В обоих этих случаях пища становится для человека либо инструментом, позволяющим отрешиться на некоторое время от мира и получить удовольствие, либо же врагом.

Вам может понравиться

В Великобритании родился ребенок, кости которого не видны на рентгене

18-летняя британка Элис Льюис родила дочь в октябре 2022 года. Девочку назвали Оушен-Рэй. Вскоре после рождения у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. При осмотре врачи обнаружили, что у малышки сломаны

«Здоровые зубы и легкие» – экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об особенностях работы в Африке

Отслуживший в Африке бывший боец частной военной компании «Вагнер» из Кургана в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал об особенностях работы на Черном континенте. «В составе ЧВК “Вагнер” я пробыл в

Назаров назвал уехавшую из Израиля на Кипр Аллу Пугачеву несчастной женщиной

Юрий Назаров, народный артист России, высказал свое мнение относительно переезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в их новый дом на Кипре из-за обострения конфликта между Палестиной