25-летний москвич Петр, который перебрался в Неаполь, рассказал, что итальянки в любом возрасте выглядят идеально. Также он отметил раскрепощенность местных жительниц в отношениях.

По словам москвича, все без исключения итальянки, независимо от возраста, идеально выглядят. При этом для них огромное значение имеет только внешний вид мужчины и исходящая от него энергетика. Сколько у партнера денег, их практически не интересует.

Если мужчина им понравился, они вполне могут перейти к страстным поцелуям уже спустя пять минут свидания. По словам россиянина, это немного не привычно, так как в России женщины ведут себя совершенно иначе. В Италии же из-за раскрепощенности местных жительниц очень сложно задумываться о длительных и крепких отношениях.