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На авиашоу в Дубае компания из Бразилии Mac Jee Group представила прототип нового ударного беспилотного летательного аппарата собственной разработки под названием Anshar. Об этом в своем материале пишет портал Defense News.

«Это новый продукт Mac Jee Group, который разработан специально в соответствии с новыми военными доктринами», – заявил журналистам в ходе презентации новинки директор по продажам Мэтью Изкьердо.

По его словам, компания рассчитывает поставлять новый дрон-камикадзе в основном на экспорт. При этом ударный беспилотный летательный аппарат от бразильской компании способен поражать цели на расстоянии в 120 километров, а максимальная скорость полета составляет 612 километров в час.

Максимальное время полета бразильского дрона составляет примерно час, а вес боевой части равен 20 килограммам. По словам Изкьердо, дрон прост в техническом обслуживании. При этом стоимость изделия пока не объявлена.

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