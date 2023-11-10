Распространяемая в Сети информация о возвращении певицы Аллы Пугачевой на сцену за 500 тысяч евро не соответствует действительности, сообщил порталу News.ru продюсер Сергей Лавров.

Он отметил, что «сплетню» о концерте Примадонны в Москве за 50 миллионов рублей запустил кто-то из заинтересованных промоутеров.

«Пугачева никогда не называла гонорары», — рассказал продюсер.

Он также назвал певицу легендой, на песнях которой выросло несколько поколений. Поэтому если она вдруг захочет выступить с концертом в Кремле, билеты на ее выступление быстро разметут. Тем более, что Пугачева не признавалась иноагентом и вполне может устраивать концерты в России.

Лавров также назвал фейком и сообщения о том, что Примадонна записывала в Твери на студии «Салам» три новых песни. По его словам, она с 2003 года осуществляла запись альбомов в Московской области, у саундпродюсера Анатолия Лопатина.