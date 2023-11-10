Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Распространяемая в Сети информация о возвращении певицы Аллы Пугачевой на сцену за 500 тысяч евро не соответствует действительности, сообщил порталу News.ru продюсер Сергей Лавров.

Он отметил, что «сплетню» о концерте Примадонны в Москве за 50 миллионов рублей запустил кто-то из заинтересованных промоутеров.

«Пугачева никогда не называла гонорары», — рассказал продюсер.

Он также назвал певицу легендой, на песнях которой выросло несколько поколений. Поэтому если она вдруг захочет выступить с концертом в Кремле, билеты на ее выступление быстро разметут. Тем более, что Пугачева не признавалась иноагентом и вполне может устраивать концерты в России.

Лавров также назвал фейком и сообщения о том, что Примадонна записывала в Твери на студии «Салам» три новых песни. По его словам, она с 2003 года осуществляла запись альбомов в Московской области, у саундпродюсера Анатолия Лопатина.

Вам может понравиться

«Рассчитывал на звание»: Ургант рассказал, почему начал работать с Познером

На концерте в Дубае телеведущий Иван Ургант раскрыл свою мечту. Он заявил, что надеялся получить звание заслуженного артиста России. Для этого он в последнее время работал со своим коллегой Владимиром

Боевики ВСУ пожаловались, что из роты остались в живых только три человека

Трое боевиков, уцелевших после гибели всей своей роты, записали полное отчаяния видеообращение. Они заявили, что командиры лишь отдают преступные приказы и грозят тюремными сроками или расстрелом на месте тем, кто

Вивек Рамасвами: «Комедиант в рабочих штанах по фамилии Зеленский чествует нацистов»

Во время предвыборных дебатов в США кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал Зеленского нацистом. Об этом в своем материале написало издание The Hill. «Украина не образец демократии.