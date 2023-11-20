Продюсер исполнителя Николая Носкова Виктор Дробыш объяснил, почему артист не смог полностью отработать концерт в Сочи. По его словам, у певца начались сильные боли в горле.

Дробыш отметил, что Носков очень хочет продолжать выступать, но последствия инсульта часто становятся препятствием для этого. Он выходит на сцену, гастролирует, но иногда возникают боли в горле, иногда начинает неимоверно болеть нога. Поэтому и возникают сложности.

Напомним, Николай Носков не смог допеть композицию «Снег» на концерте в Сочи и ушел со сцены. Однако музыканты продолжили играть, а песню допевали зрители.

В марте 2017 года Носков пережил первый инсульт. Ему сделали операцию, но в 2018-м история повторилась. Через год певец все же продолжил выступать, но на сцену его вывозили в инвалидной коляске.