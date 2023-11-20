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Российский актер Павел Прилучный прокомментировал заявление его экс-супруги о поездке с их общими детьми в Латвию. Актриса Агата Муцениеце, являющаяся уроженкой Риги, в своем недавнем интервью рассказала, что планирует поехать с детьми к себе на родину.

36-летний актер заявил, что Агата не обращалась к нему с просьбой о разрешении вывоза их общего сына Тимофея и дочери Мии за границу. Прилучный отметил, что ему эта идея не очень нравится.

«Нет, бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», – заявил журналистам Павел Прилучный.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Причем расставание не было тихим. Агата обвинила Павла в применении физической силы против нее. До сих пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы.

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