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Украина способна «сражаться без помощи США» и будет делать это, если Вашингтон изменит политику по отношению к Киеву, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую информационное агентство Reuters провело в видеоформате.

При этом украинский лидер заявил, что Киев все же надеется на продолжение поддержки от Запада и на получение новых поставок вооружения и техники.

Также Зеленский высказал мнение, что позиция отдельных представителей Республиканской партии США представляет для Киева серьезную опасность. Эти политики почему-то призывают беспокоиться о своей собственной стране, а не об Украине. Видимо Зеленский считает подобные призывы недопустимыми.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас», – цитирует ТАСС ответ Зеленского на вопрос о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Украинский президент также заявил, что не намерен поддерживать тех политиков, которые выступают за прекращение конфликта.

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