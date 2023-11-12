Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отмечаемый в США 11 ноября День ветеранов для американского лидера в нынешнем году стал еще одним поводом для насмешек в Сети. Во время возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище к памятнику Неизвестному Солдату, с президентом США в очередной раз произошел казус. Такую информацию передает издание The New York Post.

В Сети опубликована видеозапись, на которой Джо Байден стоит перед венком и крестится. После этого он повернулся, чтобы пойти на свое место, однако решил вернуться обратно. На видео видно, что он задал вопрос бойцу почетного караула, военнослужащий показал президенту рукой в сторону вице-президента Камалы Харрис, находившейся в нескольких шагах от американского лидера.

На видео можно заметить, что Камала Харрис и Денис Макдоноу (секретарь Байдена по делам ветеранов), еле сдерживают свои улыбки. В итоге американскому президенту все же удалось встать на свое место.

О случившемся высказались представители республиканской партии в конгрессе. Как заявил журналистам The New York Post член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю: «У нас президент, не понимающий, подходит он или отходит».

Вам может понравиться

Вернувшийся на фронт после обмена боевик из «Азовстали» ликвидирован под Кременной

В боях под Кременной ликвидирован бывший боевик «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Егор Горбатенко. Отмечается, что ранее он находился в российском плену, но его освободили по обмену. Портал «Военное

Военкор Лисицын: ВС РФ вгрызаются в оборону ВСУ под Артемовском и Авдеевкой

Российские ВС под Артемовском уверенно оттесняют боевиков ВСУ от железной дороги, рассказал порталу «Военное дело» военный корреспондент Евгений Лисицын. Также он отметил, что ВС РФ двигаются вперед в районе Андреевки

News.ru: как живет активно критикующий коллег актер Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский часто высказывается в адрес своих коллег с критическими замечаниями. Однако сам актер в последние годы редко появляется в кино и в телевизионных проектах. О том, чем занимается