Отмечаемый в США 11 ноября День ветеранов для американского лидера в нынешнем году стал еще одним поводом для насмешек в Сети. Во время возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище к памятнику Неизвестному Солдату, с президентом США в очередной раз произошел казус. Такую информацию передает издание The New York Post.

В Сети опубликована видеозапись, на которой Джо Байден стоит перед венком и крестится. После этого он повернулся, чтобы пойти на свое место, однако решил вернуться обратно. На видео видно, что он задал вопрос бойцу почетного караула, военнослужащий показал президенту рукой в сторону вице-президента Камалы Харрис, находившейся в нескольких шагах от американского лидера.

На видео можно заметить, что Камала Харрис и Денис Макдоноу (секретарь Байдена по делам ветеранов), еле сдерживают свои улыбки. В итоге американскому президенту все же удалось встать на свое место.

О случившемся высказались представители республиканской партии в конгрессе. Как заявил журналистам The New York Post член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю: «У нас президент, не понимающий, подходит он или отходит».