Результатом встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, стало возобновление военного диалога между Вашингтоном и Пекином на политическом и оперативном уровнях. Соответствующее заявление было озвучено на брифинге для журналистов высокопоставленным представителем администрации президента США.

«Мы неоднократно подчеркивали, что, по нашему мнению, это глубоко безответственно и опасно. В течение последних нескольких месяцев президент подчеркивал, что крайне важно возобновить переговоры между министерствами обороны обеих стран на нескольких уровнях», – заявил американский чиновник.

Согласно достигнутым договорённостям, американский министр обороны Ллойд Остин проведет встречу со своим китайским коллегой, когда официальный Пекин определится с кандидатом на данный пост. При этом была достигнута договоренность о взаимодействии между председателем Комитета начальников штабов ВС США и командующим американскими силами в Тихом океане со своими коллегами из КНР.