Каждый гражданин России имеет полное право высказывать свою точку зрения. И знаменитости, которые уехали из страны, не являются исключением. Нужно смотреть на их дела, а не концентрировать внимание на словах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что выражение своего мнения – это одно, а вот нанесение России ущерба – совсем другое.

«Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику — это одна история», — заявил глава государства.

Также Путин отметил, что необходимо в любом случае учитывать мнение российского народа и настроение в обществе. Это, по словам президента, весьма объективный фактор, с которым ничего не поделаешь.