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Во время общения с журналистами президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов допустил возможность сокращения производства автомобилей в этом году примерно на 10% из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

«Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек. Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью», – рассказал Соколов.

По его словам, в текущем году в период с января по октябрь отечественный производитель автомобилей уже выпустил 293 тысячи машин. При этом производственный план на 2023 год изначально подразумевал выпуск порядка 400 тысяч автомобилей. «Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью», – резюмировал президент компании АвтоВАЗ.

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