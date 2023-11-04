Любой российский гражданин имеет право свободно покидать страну и возвращаться обратно. Так прокомментировал приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что понятие «родственник иноагента» в РФ именем нарицательным не является и являться не должно. Кроме того, очень многие россияне работают за пределами страны, поэтому свободно выезжают за границу и так же свободно приезжают назад.

«Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное», – разъяснил Песков.

Алла Пугачева приехала в Россию 2 ноября. Она вернулась одна, без мужа Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) и без детей.