Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Любой российский гражданин имеет право свободно покидать страну и возвращаться обратно. Так прокомментировал приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что понятие «родственник иноагента» в РФ именем нарицательным не является и являться не должно. Кроме того, очень многие россияне работают за пределами страны, поэтому свободно выезжают за границу и так же свободно приезжают назад.

«Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное», – разъяснил Песков.

Алла Пугачева приехала в Россию 2 ноября. Она вернулась одна, без мужа Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) и без детей.

Вам может понравиться

Выяснилось, куда пропал телеведущий Геннадий Малахов после скандала с Малышевой

Программа «Малахов+» в свое время была чрезвычайно популярной у российских телезрителей. Однако она давно не выходит, да и ведущий этого проекта Геннадий Малахов уже несколько лет не появлялся на ТВ.

На Украине заявили, что без поддержки США не смогут продолжать боевые действия

Украина не сможет продолжать боевые действия без поддержки Соединенных Штатов и их союзников. Такое заявление сделал на встрече с американской делегацией представитель украинского Минобороны Геннадий Коваленко. По его словам, в

Финалом сериала «Реальные пацаны» стала поездка главных героев в госпиталь к бойцам СВО

Популярный сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, где главные герои картины отправляются в госпиталь к российским бойцами, которые получили ранения в зоне проведения специальной военной операции. 2 ноября на телеканале ТНТ